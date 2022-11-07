Бабаян о чемпионстве: «Была определенная нервозность из-за давления на результат»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян после победы над «Шахтером» (3:2) поделился мнением о чемпионстве.

– В целом, хорошо сыграли в первом тайме. Забили два гола, еще были порядка 3-4 момента. Получили не совсем обязательный мяч в раздевалку. Определенную нервозность испытывали, это чувствовалось. Во втором тайме владели преимуществом, забили третий гол. А в конце матча получили второй гол и было определенное давление. Понятно, что была определенная нервозность, это связано с тем, что было давление на результат. Но в целом, самое главное – сегодняшняя победа. Я бы хотел поздравить всех наших болельщиков с долгожданным чемпионством!

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