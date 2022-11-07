Хамитжанов о чемпионстве «Астаны»: «Мой вклад – не более 5%»

Советник генерального директора «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал чемпионство клуба.

– Искренне поздравляю весь наш большой и дружный коллектив: игроков, тренеров, персонал команды и администрацию клуба, детских тренеров нашего футбольного центра! Особые поздравления нашим фанатам, которые поддерживали команду на протяжении всего сезона! Разделяю эмоции всех наших болельщиков, которых десятки тысяч по всему Казахстану!

– Саян Жаксыгельдиевич, вы пришли в клуб уже по ходу сезона. Как вы лично расцениваете свой вклад в это чемпионство?

– Расцениваю, как минимальный. Думаю, на 50% мы обязаны победой в чемпионате Ералы Тугжанову (экс-куратору клуба), Тастанбеку Есентаеву, людям, которые сформировали нынешнюю команду, ну и конечно, самим нашим игрокам, которые проливали пот на тренировках и бились за честь клуба в каждом матче. Предполагаю, что 30% – это вклад тренерского штаба во главе с Григорием Бабаяном. Не менее 15% – это наши болельщики, которые всегда с командой. Мы и в Караганде чувствовали их горячую поддержку! Мой вклад – не более 5%. Еще раз всех с победой в чемпионате! Алга, Астана!

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