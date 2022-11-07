«Астана» официально сменила генерального директора

Арслан Беспаев назначен генеральным директором «Астаны». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее он работал в структурных подразделениях «КазМунайГаза», управлении финансов города Алматы и аппарате акима Западно-Казахстанской области.

С 2019 по март 2022 года занимал руководящую должность в одном из департаментов «Астаны».

Ранее генеральным директором работал Тастанбек Есентаев.

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