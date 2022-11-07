«Астане» вручили чемпионское тондо

В Астане состоялась церемония чествования футболистов и тренерского штаба столичной «Астаны», победителей Olimpbet-Чемпионата Казахстана сезона-2022.

Золотые медали и тондо победителя астанчане получили из рук президента ПФЛК Рохуса Шоха. Астанчане выиграли седьмое чемпионство в истории клуба, обновив рекорд КПЛ.

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