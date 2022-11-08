«Астана» подписала разыгрывающего Кваме Вона

Баскетбольная «Астана» подписала контракт с американским разыгрывающим Кваме Воном (191 см).

Последним клубом игрока был румынский «Петролул Плоешти», в составе которого Кваме в среднем набирал 15.3 очка, совершал 4 подбора и 3.3 передачи за матч.

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