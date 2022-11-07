«Suleimen Promotions» о состоянии Ербосынулы: «Угрозы для жизни нет»

Промоутерская компания «Suleimen Promotions», частью которой является боксер Айдос Ербосынулы в своих социальных сетях сделала официальное заявление о состоянии спортсмена после нокаута от Давида Морелла:

«После поединка за титул чемпиона мира Айдос Еросынулы был размещен в самую лучшую клинику Минеаполиса. По словам медиков, угрозы для жизни нет, будет под наблюдением около 2 недель. Поскольку это связано с личной жизнью спортсмена, мы не можем распространять полноценную информацию.

Сейчас представители компании «Suleimen Promotions» и PBC находятся рядом с Айдосом. Мы занимаемся организацией перевозки родителей и близких боксера в США. В настоящее время с нашей стороны регулярно проводятся брифинги с представителями промоутерских компаний TGB и PBC и телеканала «ShowTime».

Сейчас про состояние здоровья Айдоса представители некоторых СМИ все больше и больше распространяют негативные информации. Поэтому просим смотреть только наши официальные новости, не полагаясь на дезинформацию».

Айдос проиграл нокаутом в 12 раунде Мореллу в бою за титул чемпиона мира по версии WBA.

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