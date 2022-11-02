Где и во сколько смотреть бой за титул WBA Ербосынулы – Морелл, 6 ноября

Теги WBA бокс Sports.ru - Казахстан Айдос Ербосынулы Спорт Казахстана

В воскресенье, 6 ноября за титул чемпиона мира по версии WBA побьются казахстанец Айдос Ербосынулы и кубинец Дэвид Морелл, который и является на данный момент обладателем пояса. Бой пройдет в США и по времени Астаны ориентировочно начнётся в 8:00.

Трансляции боя запланирована на телеканале «Хабар».

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