Ербосынулы о возможном бое с Канело: «Ты должен себя проявить сначала в больших боях»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы на пресс-конференции перед боем с Давидом Моррелем высказался о возможном бое с Канело:

«Канело и Бенавидес — это большие имена. Если я пройду Морреля, то затем хотел бы бросить вызов Бенавидесу. Мне нравится «Канело» — я бы и с ним тоже хотел подраться, потому что мы были месяц с ним в тренировочном лагере, спарринговали. Я его очень уважаю, он как кумир. Мы должны уважать его, потому что дрался со многими чемпионами. Поэтому, чтобы заслужить бой с ним, ты сначала должен проявить себя в других боях. Поэтому следующим я бы хотел вызвать на бой Бенавидеса, а уже потом — Канело».

В воскресенье рано утром Ербосынулы проведет бой за титул WBA с Моррелем.

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