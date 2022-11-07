Ербосынулы введен в искусственную кому

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы оказался в тяжелом состоянии после нокаута в бою за титул WBC против Давида Морелла.

Известный инсайдер Дэн Рафаэль передает, что Ербосынулы был доставлен в Медицинский центр округа Хеннепин для обследования, где он оставался госпитализированным в воскресенье вечером в медикаментозной коме из-за кровоизлияния в мозг.

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