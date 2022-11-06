Жусупов нокаутировал Лейтона во втором раунде

Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов выступил на вечере бокса в США.

Его соперником стал американц Демаркус Лейтон (8-3-1, 5 КО). Их бой в полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Жусупова техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Аблайхан Жусупов одержал третью победу в профи, две из которых нокаутом.

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