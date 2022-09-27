Кособуцкий проведет защиту пояса WBC против непобежденного немца

Непобежденный казахстанец Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) 5 ноября в немецком Оберхаузене проведет защиту пояса WBC International в супертяжолом весе.

Оппонентом Жана станет также непобежденный боксер из Германии Хуссейн Мухамед (17-0, 14 КО). Свой последний на сегодняшний день бой Жан Кособуцкий провел в ночь 22-е мая с Жоаном Дюопа (39-7, 26 КО), выиграв нокаутом.

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