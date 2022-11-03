Садриддин Ахмедов узнал дату следующего боя

Следующий бой казахстанского боксера Садриддина Ахмедова (12-0, 10 КО), выступающего в первой средней весовой категории состоится 11 декабря в Алматы.

В этот день запланирован вечер бокса, который пройдет в «Алматы Арене».

Имя соперника пока не называется. При этом свой последний бой Садриддин провел 29 января 2021 года, выиграв решением судей у представителя Нидерландов Сефана Данио.

В Казахстане Ахмедов не дрался с 2019 года.

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