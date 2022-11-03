Кызайбай вышла в 1/4 финала чемпионата Азии

Казахстанка Назым Кызайбай в весовой категории до 50 кг решением судей победила Чутамат Раксат.

Таким образом, Назым вышла в четвертьфинал чемпионата Азии по боксу в Аммане

В следующей стадии 7 ноября Кызайбай встретится с монголкой Балсанмунгунсаран.

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