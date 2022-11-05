Инцидент с участием жены и дочери-гимнастки сотрудника Генпрокуратуры был включен в актуальные события, изученные президентом РК

По информации журналиста Михаила Козачкова инцидент с участием жены и дочери-гимнастки сотрудника Генпрокуратуры был включен в список актуальных событий, изученных президентом РК Касымом-Жомартом Токаевым.

«Пользователей возмутило видео из Астаны, на котором женщина жестоко обращается со своим ребенком. Журналист М. Козачков опубликовал ряд публикаций по данной ситуации, а также выразил мнение, что мать ребенка не понесет наказания, т.к. ее супруг К. Маматаев работает в Генеральной прокуратуре» – написано в документе.

Ранее сообщалось, что видео с избиением распространилось в интернете и вызвало резонанс. Позже выяснилось, что женщина – супруга сотрудника генеральной прокуратуры, а ребенок на видео – их дочь.

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