Галышева о ситуации в России: «Кандай русская?! Мен орыс ❤️KAZ»

Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева ответила в Instagram на вопрос о ситуации в России.

«Кандай русская?! Мен орыс», — ответила спортсменка, нарисовав на перчатках сердечко и сокращенное название Казахстана — «KAZ».

Напомним, Юлия Галышева является чемпионкой мира 2019 года. Также она трижды выигрывала «золото» Азиатских игр (два — в 2011 году, одно — в 2017 году) и дважды Универсиады (2015, 2017). Кроме того, Галышева дважды становилась серебряной призеркой чемпионата мира (2017, 2021) и бронзовой призеркой Олимпиады-2018.

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