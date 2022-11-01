Нурмаганбет после победы вошел в ТОП-10 боксеров среднего веса

22 октября казахстанец Бек Нурмаганбет нокаутировал мексиканца Лусиано Араухо. После чего улучшил свое положение в рейтинге WBA во втором среднем весе с 11-го на 10-е место. В этом же дивизионе Айдос Ербосынулы сохранил первую строчку. Обладателем пояса «суперчемпиона» мира WBA является мексиканец Сауль «Канело» Альварес, «обычный» чемпион — представитель Кубы Давид Моррель-младший.

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