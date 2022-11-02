Темиржанов стартовал с победы на чемпионате Азии по боксу

В Аммане стартовал чемпионат Азии по боксу среди мужчин.

Казахстан в весовой категории до 57 кг представлен Сериком Темиржановым, который выиграл свой первый бой. В рамках 1/8 финала он единогласным решением выиграл у туркмена Ихласа Гылычжанова. За выход в полуфинал Серик будет биться с филиппинцем Марио Фернандесом

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