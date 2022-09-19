Асу Алмабаев примет участие в Naiza 44

Казахстанский боец Brave Асу Алмабаев примет участие в турнире Naiza 44.

Он будет находиться в углу сокомандника Айдына Кодека, который подерется с Еламаном Шертаевым за пояс чемпиона лиги в легчайшем весе.

Помимо Асу в углу Айдына будут тренеры DAR Team Азиз Разыев и Эдуард Базров.

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