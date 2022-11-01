Жоао Пауло: «Безмерно счастлив продлению контракта с «Кайратом»

34-летний нападающий «Кайрата» Жоао Пауло отреагировал на продление контракта с алматинским клубом.

«Сегодняшнее слово о благодарности. Мой контракт с «Кайратом» был продлен, я безмерно благодарен и счастлив за это. Пусть приходят новые вызовы, вместе мы сильнее... Спасибо тебе, Господи», – написал Жоао Пауло на своей странице в инстаграм.

Жоао Пауло на днях продлил контракт с «Кайратом» до конца 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета