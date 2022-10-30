«Кайрат» сыграет с «Аксу»

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«Кайрат» дома примет «Аксу» в 25-м туре КПЛ. Начало матча в 15:00 по времени Астаны. 

Таблица здесь.

Кайрат – Аксу
Дата проведения
30 октября, , «Орталык Алматы»
Онлайн матча

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