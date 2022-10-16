Григорий Бабаян о переходе Жоао Пауло: «Это слухи, вброс информации. Не знаю, кому это интересно – может агентская игра»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал слухи о переходе Жоао Пауло и об уходе Марина Томасова.

– Это слухи, вброс информации. «Астана» за четыре тура до конца чемпионата, перед матчем с «Кайратом» интересуется им? Не знаю, кому это интересно – может агентская игра.

– Как обстоят дела с продлением контракта Марина Томасова?

– Я не президент клуба, я не знаю.

– А лично вы хотели бы его видеть в команде?

– Я очень хорошо его знаю, Марин – супер футболист, один из лучших в Казахстане. Он это доказывает это в каждом матче. Хотя у него был неудачный первый тайм, не забил пенальти, немного провалился и растворился, но я знал, что во втором тайме добавит, у него всегда есть потенциал, высокий класс.

Такие футболисты, как Марин Томасов, Жоао Пауло – украшение нашего чемпионата. Их сейчас, к сожалению, немного в Казахстане, но они должны быть.

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