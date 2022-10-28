Жоао Пауло продлил контракт с «Кайратом»
Жоао Пауло продолжит выступать за «Кайрат».
34-летний форвард продлил контракт с алматинским клубом до конца 2023 года.
Статистика игрока здесь.
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