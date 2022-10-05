Тунгышбаев – лучший футболист Казахстана в сентябре

ПФЛК назвала лучшего футболиста Казахстана в сентябре.
По итогам опроса среди тренеров и капитанов КПЛ стал атакующий полузащитник «Аксу» Еркебулан Тунгышбаев, забивший 5 забитых мячей в трех матчах месяца.
На втором месте – форвард «Кайрата» Жоао Пауло, отметившийся 4 голами, а тройку замкнул полузащитник «Тобола» Серикжан Мужиков.
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Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?
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