Прогноз и коэффициенты на «Аксу» – «Атырау» в Казахстане 6 ноября

В заключительном туре КПЛ-2022 «Аксу» примет «Атырау». Матч состоится 6 ноября в 17:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажут Qsport и PFLK-TV.

Golpas дает на победу хозяев коэффициент 1.88, гостей – 4.61. Ничья оценивается в 3.39.

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