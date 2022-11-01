Филипович о ничьей с «Шахтером»: «По такой игре мы заслуживали три очка»

Нападающий «Атырау» Андрия Филипович прокомментировал матч 25-го тура КПЛ против «Шахтера» (2:2).

– По такой игре мы заслуживали три очка. Мы показали характер. Спасибо нашим болельщикам, что на протяжении всего года поддерживали нас. В перерыве почувствовал дискомфорт. Сейчас жду результата анализа. Надеюсь, что там нет ничего серьезного.

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