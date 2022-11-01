Горовенко: «Этот сезон можно вписать золотыми буквами в историю клуба»

Главный тренер «Мактаарала» Константин Горовенко поделился впечатлением от сохранения прописки в КПЛ.

– Нам оставалось сделать последний шаг для выполнения задачи по сохранению прописки. Сразу такой матч – южное дерби Туркестана. Мы прошли такой невероятный путь, проделали такую работу за два месяца. Чуть-чуть, может быть, в начале тяжело входили в игру, боролись за инициативу. Непростой матч, я бы даже сказал, тяжелый. Просто восхищаюсь нашими игроками, которые делают невероятные вещи. Я просто наслаждаюсь каждым днем, который мы проводим вместе. Каждую тренировку, каждую теорию, каждый матч. Сколько в них силы воли – полгода находиться на последнем месте, но сохранить оптимизм и веру в себя. Это дорогого стоит. Благодарю футболистов за то, что они сделали для футбольного клуба «Мактаарал» и Мактааральского района, для болельщиков этого клуба! Это молодой клуб, которому нужно время, чтобы встать на ноги. Этот сезон можно вписать золотыми буквами в историю клуба.

– Учитывая ту ситуацию, в которой находился «Мактаарал» до вашего прихода и где он находится сейчас, можно ли сказать, что это самый эмоциональный момент в вашей карьере?

– Я по-настоящему счастлив и как человек, и как тренер. Мы сделали невероятную вещь. Два месяца назад нас списали, называли главным аутсайдером» лиги. Но мы перевернули ситуацию в свою пользу... Это фантастика!

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