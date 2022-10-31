Игроки «Мактаарала» сорвали послематчевую пресс-конференцию, празднуя сохранение места в КПЛ

«Мактаарал» сохранил прописку в КПЛ, обыграв «Туран» в 25-м туре чемпионата Казахстана.

После игры состоялась пресс-конференция с участием главного тренера команды Константина Горовенко, которая была прервана ворвавшимися игроками.

Футболисты клуба, дебютировавшего в высшем дивизионе в этом сезоне, криками и танцами отпраздновали результат, позволивший им сохранить за собой место в лиге.

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Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»