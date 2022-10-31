Прогноз и коэффициенты на «Барыс» – «Сибирь» в Казахстане 1 ноября

«Барыс» дома сыграет с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который пройдет 1 ноября.

Старт в 19:30 по Астане.

OLIMPBET дает на победу хозяев коэффициент 2.47, на триумф гостей – 2.75. Ничья оценивается в 3.5.

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