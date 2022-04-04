Защитник «Бейбарыса» Дыньков дисквалифицирован на 6 матчей за запрещенный силовой прием

Вчера на 59-й минуте матча «Бейбарыс» — «Арлан» защитник атырауской команды Михаил Дыньков применил запрещенный силовой прием и был удален до конца матча.

Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ, рассмотрев данный эпизод, принял решение наказать Дынькова по пункту 1.14 Регламента за действия, в результате которых соперник получает травму. Таким образом, на защитника «Бейбарыса» наложена дисквалификация в количестве трех обязательных и трех дополнительных матчей.

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