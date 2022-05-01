Президент КФХ Мамин был впервые замечен на хоккейном матче после отставки с поста премьер-министра РК

Действующий президент Казахстанской федерации хоккея и бывший премьер-министр Казахстана Аскар Мамин был впервые после продолжительного перерыва замечен на хоккейном матче.

Аскар Мамин посетил решающий матч финала чемпионата Казахстана, в котором карагандинская «Сарыарка» обыграла кокшетауский «Арлан».

Мамин на несколько секунд появился в трансляции финального матча. После картинка зависла на очень долгое время.

Ранее Аскар Мамин всегда посещал домашние матчи хоккейного клуба «Барыс».

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