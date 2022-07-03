Казахстанский хоккейный клуб должен заплатить КФХ 595 тысяч тенге за каждый международный трансфер

Стала известна сумма, которую придется заплатить казахстанскому клубу, чтобы подписать иностранного хоккеиста.

Любой клуб, желающий подписать хоккеиста, являющегося гражданином другой страны, обязан оформить международный трансфер и заплатить КФХ соответствующую сумму, а те в свою очередь выплачивают средства Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Стоимость международного трансфера в сезоне 2022-2023 годов составляет 595 тысяч тенге. Также известно, что сумма может измениться в сторону увеличения в случае резкого колебания курса валют – более 10 процентов. Также стоит отметить, что международный трансфер не оплачивается при переходе хоккеиста в возрасте до 18 лет.

Остаётся вопросом, на что направляются средства, собираемые за международные трансферы. К примеру, в прошлом сезоне в составе чемпионской «Сарыарки» выступали 15 иностранных хоккеистов (12 граждан России и 3 латвийца). Следовательно, в разные годы карагандинский клуб заплатил за этих хоккеистов более 7 миллионов тенге.

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