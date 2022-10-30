Федотов об интересе итальянскими клубами Зайнутдиновым: «Это великолепно. Кем будем заменять? Пока это слухи»
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал интерес итальянских клубов к футболисту сборной Казахстана Бактиеру Зайнутдинову.
— Появилась информация, что игроками ЦСКА интересуются в Италии. В частности Зайнутдинов, Чалов.
— Это великолепно. Хорошая оценка их работы.
— Вы не боитесь потерять их зимой?
— Таков футбол. Кем заменять? Пока это слухи.
— Вы будете рады, если они уедут в топ-чемпионат?
— Мы будем рады их развитию.
Сообщалось, что ряд итальянских клубов проявляют интерес к футболистам ЦСКА.
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