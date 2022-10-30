Федотов об интересе итальянскими клубами Зайнутдиновым: «Это великолепно. Кем будем заменять? Пока это слухи»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал интерес итальянских клубов к футболисту сборной Казахстана Бактиеру Зайнутдинову.

— Появилась информация, что игроками ЦСКА интересуются в Италии. В частности Зайнутдинов, Чалов.

— Это великолепно. Хорошая оценка их работы.

— Вы не боитесь потерять их зимой?

— Таков футбол. Кем заменять? Пока это слухи.

— Вы будете рады, если они уедут в топ-чемпионат?

— Мы будем рады их развитию.

Сообщалось, что ряд итальянских клубов проявляют интерес к футболистам ЦСКА.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Женщина избивала девочку-гимнастку под камеру: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры

Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»