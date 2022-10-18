Зайнутдинову ищут вариант в Европе. Бахтиер готов уйти из ЦСКА

Агент казахстанского футболиста ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова Евгений Новиков рассказал о возможном уходе игрока из московской команды.

– Наше агентство занимается поиском вариантов за рубежом для Бахтиера, и если предложение будет устраивать как ЦСКА, так и самого футболиста, то вариант перехода в европейский чемпионат будет более чем реальным. Сам футболист хочет и готов попробовать себя в более сильном чемпионате.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Интервью Нуржана Жолдыбая: проходил сборы в Чечне, дрался с Касымбаем, а сейчас готов к бою с экс-файтером One

Жара в КПЛ: «Тобол» спорно обыграл «Актобе», Досмагамбетов отгрузил покер «Кайрату», «Мактаарал» разгромил «Каспий»