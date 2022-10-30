Форвард «Барыса» Петухов о проигрыше «СЮ»: «Как всегда: одни и те же ошибки»

Форвард астанинского «Барыса» и автор единственного гола казахстанцев Егор Петухов прокомментировал итоги матча против уфимского «Салавата Юлаева» (1:5).

«Как всегда: одни и те же элементарные ошибки... Больше мне нечего сказать», — сказал Петухов после разгромного поражения.

Отметим, что серия поражении казахстанского клуба после этого матча достигла пяти игр, а разница шайб в этих встречах составила 6-24.

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