КХЛ. «Барыс» в гостях у «Салавата Юлаева»
«Барыс» в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Начало матча в 17:30 по времени Астаны. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 29 октября, 14.30, «Уфа-Арена»
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