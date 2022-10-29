КХЛ. «Барыс» в гостях у «Салавата Юлаева»

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«Барыс» в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Начало матча в 17:30 по времени Астаны. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Таблица здесь.

Салават Юлаев – Барыс
Дата проведения
29 октября, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

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