Акимжан проведет бой в NAIZA
Как сообщает Спорт Шредингера казахстанский боец лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Жасулан Акимжан (8-2) 26 октября проведет бой в легком весе в лиге NAIZA.
Его соперником станет непобеждённый иранец Матин Сафари (3-0).
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