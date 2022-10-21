Матчи 24-го тура КПЛ начнутся с минуты молчания в память о Султане Абенове

Матчи ближайших туров КПЛ и Первой лиги начнутся с минуты молчания в память о ветеране казахстанского футбола Султане Абенове.

Абенов скончался 20 октября в возрасте 70 лет.

Воспитанник кызылординской школы футбола Султан Абенов наиболее ярко проявил себя в составе «Автомобилиста», дебютировав за команду мастеров в возрасте 17 лет. В составе кызылординского клуба Абенов провел свыше 100 матчей в чемпионате СССР, в которых отметился 33 голами. Также в карьере Султана Мурашевича был алматинский «Кайрат».

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