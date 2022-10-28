Опубликован расширенный состав сборной Казахстана по футболу на ноябрьские матчи

Опубликован расширенный список игроков, вызванных в сборную Казахстана по футболу на ноябрьские товарищеские матчи с ОАЭ и Узбекистаном.

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Александр Заруцкий («Астана»), Данил Устименко («Кайрат»);

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все – «Тобол»), Михаил Габышев, Тимур Досмағамбетов, Абзал Бейсебеков (все – «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко, Алибек Касым (все – «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Сұлтанбек Астанов («Кайрат»), Ян Вороговский («РВД Моленбек», Бельгия);

Полузащитники: Рамазан Оразов, Максим Самородов (оба – «Актобе»), Асхат Тагыберген («Тобол»), Аслан Дарабаев, Исламбек Куат (оба – «Астана»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Адилет Садыбеков, Андрей Ульшин (оба – «Кайрат»);

Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Айбар Жаксылыков («Тобол»), Артур Шушеначев («Кайрат»).

16 ноября команда Магомеда Адиева сыграет в Ташкенте против Узбекистана, а 19 ноября в Абу-Даби встретится со сборной ОАЭ.

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