Бой Жолдыбай – Ройл отменен

Соглавный бой турнира NAIZA 46 отменен.

Причиной тому стало проваленное взвешивание казахстанца Нуржана Жолдыбая, который должен был провести поединок с британцем Беном Ройлом.

Нуржан не сумел уложиться в вес, привысив разрешённый лимит на 2 кг.

В главном бою турнира встретятся Фаниль Рафиков и Бонифаций Сильва.

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