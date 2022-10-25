КХЛ. «Барыс» в гостях у «Авангарда»
«Барыс» в гостях сыграет против «Авангарда» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Начало матча в 19:30 по времени Астаны. Прямую трансляцию покажет телеканала Qazsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 25 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
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