КХЛ. «Барыс» в гостях у «Ак Барса»

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«Барыс» в гостях сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Начало матча в 20:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию в Казахстане покажет телеканал Qazsport.

Таблица здесь.

Ак Барс – Барыс
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

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