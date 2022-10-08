КХЛ. «Барыс» в гостях у «Ак Барса»
«Барыс» в гостях сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.
Начало матча в 20:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию в Казахстане покажет телеканал Qazsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 8 октября, 17.00, «Татнефть-Арена»
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