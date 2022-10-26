Спортдиректор «Лацио» о Зайнутдинове: «Мы не следим за игроками, которые выступают в РПЛ»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассказал об интересах к полузащитнику сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову.

«Интересуемся ли Чаловым или Зайнутдиновым? Нет. Мы не следим за игроками, которые выступают в РПЛ», – сказал Таре.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту из клубов Серии А.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Меньше креатива и голов: как отсутствие Юго Видмона повлияло на игру «Актобе»

😍 Певица Луина сотрудничала с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»