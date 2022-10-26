Спортдиректор «Лацио» о Зайнутдинове: «Мы не следим за игроками, которые выступают в РПЛ»
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассказал об интересах к полузащитнику сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову.
«Интересуемся ли Чаловым или Зайнутдиновым? Нет. Мы не следим за игроками, которые выступают в РПЛ», – сказал Таре.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту из клубов Серии А.
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