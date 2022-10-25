Бауыржан Байтана о своем удалении: «Я подвел команду. В моих действиях не было агрессии или злого умысла»

Полузащитник «Актобе» Бауыржан Байтана прокомментировал свое удаление в матче 24-го тура Премьер-лиги против «Турана» (3:2).

«Я подвел команду. Осознаю и понимаю. Хочу извиниться за свое удаление перед болельщиками «Актобе» и партнерами по команде. Я не хотел навести травму сопернику, просто в том эпизоде набрал скорость и не успел остановиться. В моих действиях не было агрессии или злого умысла, я всегда отношусь к соперникам с уважением.

Удалили меня по делу, нет вопросов. Поэтому чувствую себя ужасно. Ребята вынуждены были больше тайма играть в меньшинстве, получил красную карточку в такой важный и ответственный период. Поэтому еще раз приношу свои извинения команде и болельщикам. Алға «Актобе»🔴⚪️» – написал игрок в своем инстаграм.

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