«Актобе» в меньшинстве победил «Туран» в 24-м туре КПЛ
«Актобе» победил «Туран» (3:2) в 24-м туре КПЛ.
Голы: Жерар Гоу (5’), Алибек Касым (9, с пенальти, 66, с пенальти) – Шохан Абзалов (27’), Михаил Башилов (57’)
Удаление: Бауыржан Байтана (44’)
- Дата проведения
- 24 октября, 16.00, «Орталык Актобе»
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