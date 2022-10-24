«Актобе» в меньшинстве победил «Туран» в 24-м туре КПЛ

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«Актобе» победил «Туран» (3:2) в 24-м туре КПЛ.

Голы: Жерар Гоу (5’), Алибек Касым (9, с пенальти, 66, с пенальти) – Шохан Абзалов (27’), Михаил Башилов (57’)

Удаление: Бауыржан Байтана (44’)

Актобе – Туран 3:2 (0:0, 0:0)
Дата проведения
24 октября, 16.00, «Орталык Актобе»
Онлайн матча
АктобеПокатилов, Ерланов, Гинайтис, Касым, Жулпа, Байтана, Шомко, Оразов, Самородов, Гоу, Рожерио Шина.

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