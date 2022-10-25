Андрей Карпович: «В центре поля у нас очень большие потери. Будем ломать голову над тем, как заполнить его»

Теги Андрей Карпович болельщики высшая лига Казахстан Руслан Камболов Тобол Актобе Юрий Логвиненко Виталий Балашов Шина Сердер Сердеров Артурас Жулпа Бауыржан Байтана Джоаким Адукор Жерар Гоу Юго Видмон Адильхан Танжариков Алибек Касым Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан Владимир Гинайтис Спорт Казахстана

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал матч 24-го тура Премьер-лиги против «Турана» (3:2).

– В первую очередь хотел бы поздравить всех с праздником и поздравить с победой! Опять была хорошая поддержка. Я считаю, что в таком непростом матче против такого мотивированного соперника болельщики нам очень сильно помогли. Я рад такой тяжелой, но очень важной победе.

Ребятам сказал, что очередной матч в меньшинстве мы вытаскиваем на характере. Вроде бы очень здорово, очень активно начали и забили два таких хороших мяча. Переизбыток эмоций немножко надломил в какой-то момент и получилось так, что соперник отыгрался. Я рад, что смогли вырвать такой сложный матч, вырвать сложную и нужную победу. Всех поздравляю! Чем сложнее победа, тем она слаще. 

– Как себя чувствуют Гинаитис и Шина?

– Шина попросил замену, у него там ушиб сильный. Не знаю степень повреждения. У Гинаитиса сотрясение, он уехал в больницу. Еще с доктором не общался. Знаю, что он в больнице проходит обследование.

– Какие корректировки сделали после первого тайма после удаления Байтаны?

– Пришлось в первую очередь успокоить ребят, сказать что у нас есть примеры, когда мы в меньшинстве выигрывали матчи. Нам нужно было мобилизоваться, сыграть более грамотно. Естественно и стратегия уже меняется.

Мы должны были правильно оборонятся, использовать наши лучшие качества, быстрых игроков на фланге и выход из обороны через Жерара. Жерар очень много боролся и многие говорят, что он уже не тот, что он уже в возрасте. Но, он очень полезный игрок. Я думаю, нужно отметить, что по всем параметрам он один из лидеров команды. Это не только на поле, но и в раздевалке по поведение. Он один из вожаков команды. 

– Вы сказали, что когда Вы выигрывали 2:0, из-за переизбытка эмоций начали пропускать голы. Со стороны показалось, что Ваша команда много проигрывала именно в единоборствах до удаления и после. Почему после первого тайма Вы не сделали замену? Например, вместо нападающего выпустить игрока в центре?

– Если мы ориентируемся на сохранение счета – это одно. Мы не можем себе это позволить играя дома. У нас было ряд игр, когда мы рисковали. Это показательный матч с «Тоболом», когда Жерар вышел, хотя вся скамейка и весь тренерский штаб просили сделать замену на удержание счета. Но, я верил, что у нас может получиться и у нас получилось. Также и сегодня. Немножко пришлось подкорректировать наши действия. По сути, мы остались без «десятки», но Жерар выполнял обязанности «десятки». Получается, что немножко перестроились, важные моменты необходимо было объяснить ребятам, что у нас все равно будут зоны, что соперник будет раскрываться. У нас есть быстрые игроки, которые хорошо выбегают.

В центре поля у нас очень большие потери. Логвиненко выпал. Знаете, что у него проблемы. Видемон выпал. Камболов не тренируется, лишь трусцой бегает по кругу. У него повреждение. Адукор со сломанным пальцем, но он и Танжариков пропускали матч из-за перебора желтых карточек. Соответственно, в центре поля у нас были ограничения. В меньшинстве остались. Видели, что тяжелое поле и понимали, что будет очень много верховой борьбы. Будет очень много верховых подач и стандартов со стороны соперника.

Мы понимали, что Жерар нам будет необходим. Да, мы думали может быстрее сделать атаку в виде Сердера или Балашова чуть раньше выпустить, но понимали, что нам нужен игрок, который ведет за собой команду, много борется, выигрывает единоборства и помогает при стандартных положениях. Поэтому, мы дали до конца ему сыграть.

Много разных вариантов было по ходу матча. Хотели перестроиться в 3 центральных защитника, но у нас опять же под эту схему не было игроков. У нас ограничения именно в центральной зоне. Сейчас у нас еще Артурас Жулпа пропускает следующий матч. Будем ломать голову над тем, как заполнить центр поля.

Итого следующий матч пропускают Байтана, Жулпа, Камболов, Логвиненко и Адукор еще под вопросом. Адукор – боец. Понятно, что он будет не в лучшем состоянии. Человек после матча с «Тоболом» ни разу не тренировался. Вот в такой ситуации тут каждый должен для победы сделать очень многое. Кто-то много борется, кто-то жертвует своим здоровьем, кто-то забивает победные голы в сложной ситуации. Отметил бы Касыма. При таком давлении, на таком поле все может быть. У каждого свои задачи. Каждый должен принести свою пользу в общую победу.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Меньше креатива и голов: как отсутствие Юго Видмона повлияло на игру «Актобе»

😍 Певица Луина сотрудничала с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные