Андрей Карпович: «В центре поля у нас очень большие потери. Будем ломать голову над тем, как заполнить его»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал матч 24-го тура Премьер-лиги против «Турана» (3:2).

– В первую очередь хотел бы поздравить всех с праздником и поздравить с победой! Опять была хорошая поддержка. Я считаю, что в таком непростом матче против такого мотивированного соперника болельщики нам очень сильно помогли. Я рад такой тяжелой, но очень важной победе.

Ребятам сказал, что очередной матч в меньшинстве мы вытаскиваем на характере. Вроде бы очень здорово, очень активно начали и забили два таких хороших мяча. Переизбыток эмоций немножко надломил в какой-то момент и получилось так, что соперник отыгрался. Я рад, что смогли вырвать такой сложный матч, вырвать сложную и нужную победу. Всех поздравляю! Чем сложнее победа, тем она слаще.

– Как себя чувствуют Гинаитис и Шина?

– Шина попросил замену, у него там ушиб сильный. Не знаю степень повреждения. У Гинаитиса сотрясение, он уехал в больницу. Еще с доктором не общался. Знаю, что он в больнице проходит обследование.

– Какие корректировки сделали после первого тайма после удаления Байтаны?

– Пришлось в первую очередь успокоить ребят, сказать что у нас есть примеры, когда мы в меньшинстве выигрывали матчи. Нам нужно было мобилизоваться, сыграть более грамотно. Естественно и стратегия уже меняется.

Мы должны были правильно оборонятся, использовать наши лучшие качества, быстрых игроков на фланге и выход из обороны через Жерара. Жерар очень много боролся и многие говорят, что он уже не тот, что он уже в возрасте. Но, он очень полезный игрок. Я думаю, нужно отметить, что по всем параметрам он один из лидеров команды. Это не только на поле, но и в раздевалке по поведение. Он один из вожаков команды.

– Вы сказали, что когда Вы выигрывали 2:0, из-за переизбытка эмоций начали пропускать голы. Со стороны показалось, что Ваша команда много проигрывала именно в единоборствах до удаления и после. Почему после первого тайма Вы не сделали замену? Например, вместо нападающего выпустить игрока в центре?

– Если мы ориентируемся на сохранение счета – это одно. Мы не можем себе это позволить играя дома. У нас было ряд игр, когда мы рисковали. Это показательный матч с «Тоболом», когда Жерар вышел, хотя вся скамейка и весь тренерский штаб просили сделать замену на удержание счета. Но, я верил, что у нас может получиться и у нас получилось. Также и сегодня. Немножко пришлось подкорректировать наши действия. По сути, мы остались без «десятки», но Жерар выполнял обязанности «десятки». Получается, что немножко перестроились, важные моменты необходимо было объяснить ребятам, что у нас все равно будут зоны, что соперник будет раскрываться. У нас есть быстрые игроки, которые хорошо выбегают.

В центре поля у нас очень большие потери. Логвиненко выпал. Знаете, что у него проблемы. Видемон выпал. Камболов не тренируется, лишь трусцой бегает по кругу. У него повреждение. Адукор со сломанным пальцем, но он и Танжариков пропускали матч из-за перебора желтых карточек. Соответственно, в центре поля у нас были ограничения. В меньшинстве остались. Видели, что тяжелое поле и понимали, что будет очень много верховой борьбы. Будет очень много верховых подач и стандартов со стороны соперника.

Мы понимали, что Жерар нам будет необходим. Да, мы думали может быстрее сделать атаку в виде Сердера или Балашова чуть раньше выпустить, но понимали, что нам нужен игрок, который ведет за собой команду, много борется, выигрывает единоборства и помогает при стандартных положениях. Поэтому, мы дали до конца ему сыграть.

Много разных вариантов было по ходу матча. Хотели перестроиться в 3 центральных защитника, но у нас опять же под эту схему не было игроков. У нас ограничения именно в центральной зоне. Сейчас у нас еще Артурас Жулпа пропускает следующий матч. Будем ломать голову над тем, как заполнить центр поля.

Итого следующий матч пропускают Байтана, Жулпа, Камболов, Логвиненко и Адукор еще под вопросом. Адукор – боец. Понятно, что он будет не в лучшем состоянии. Человек после матча с «Тоболом» ни разу не тренировался. Вот в такой ситуации тут каждый должен для победы сделать очень многое. Кто-то много борется, кто-то жертвует своим здоровьем, кто-то забивает победные голы в сложной ситуации. Отметил бы Касыма. При таком давлении, на таком поле все может быть. У каждого свои задачи. Каждый должен принести свою пользу в общую победу.

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