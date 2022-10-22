Эксперты ставят на победу «Астаны» в Olimpbet-Чемпионате Казахстана по футболу

Первенство выходит на финишную прямую, командам осталось провести по три матча. На победу в турнире осталось три реальных претендента – это лидирующий «Актобе», отстающая на одно очко «Астана» и действующий обладатель титула «Тобол», который уступает столичной команде три балла.

Кто же в итоге приберет к рукам чемпионскую тонду? Мы решили узнать мнение на этот счет людей, не понаслышке знакомых с казахстанским футболом – звезд недавнего прошлого, тренеров, спортивных журналистов. И вот что любопытно: почти все они, за исключением одного, ставят на победу в чемпионской гонке «Астаны». И это несмотря на то, что команде Григория Бабаяна предстоит провести две выездные встречи (в Петропавловске с «Кызыл-Жаром» и в Караганде против «Шахтера»), в то время как коллектив под руководством Андрея Карповича, напротив, дважды сыграет на своем поле – с «Тураном» и «Кайратом».

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Илья Воротников, экс-защитник сборной Казахстана:

– Думаю, в оставшихся трех турах «Астана» не позволит себе осечек и наберет девять очков. У столичной команды предпочтительнее календарь, чем у конкурентов, да и форму «Астана» набрала приличную под конец сезона, так что концовку может забрать. «Актобе» придется намного сложнее, особенно если учитывать предстоящий выезд в Шымкент, в гости к «Ордабасы». «Тобол» гостевой победой над «Астаной» вроде бы вернул себя в чемпионскую гонку, но сам же себя исключил из нее сенсационным поражением от «Аксу». Так что моя тройка призеров такая: «Астана», «Актобе», «Тобол».

Алим Анапьянов, ветеран казахстанской спортивной журналистики:

– Все идет к тому, что чемпионом в 2022 году станет «Астана». «Актобе» финиширует вторым, «Тобол» станет бронзовым призером. Полагаю, таково истинное соотношение сил в верхней части турнирной таблицы по итогам всей турнирной дистанции. Этому благоволит и календарь. «Астана» выиграет две встречи и одну, с «Кызылжаром», сведет вничью. «Актобе» растеряет очки в Шымкенте и дома с «Кайратом». А «Тобол» в трех турах выиграет всего однажды, ему придется труднее всех.

Юрий Новиков, бывший голкипер сборной Казахстана, тренер вратарей ФК «Атырау»:

– Скорее всего, первой к финишу придет «Астана». У нее оставшиеся соперники полегче, чем у «Актобе», у которого будет очень сложная игра в Шымкенте против «Ордабасы», да и в последнем туре дома с «Кайратом» тоже. Третье место, полагаю, достанется «Тоболу». Хотя у костанайцев все три игры на выезде, но соперники им по зубам, и совсем ни с чем команда, составляющая костяк сборной Казахстана, в 2022-м году не должна остаться.

Максим Жалмагамбетов, экс-игрок сборной Казахстана:

– Если судить по последним матчам, то, наверное, в итоговой турнирной таблице команды первой тройки расположатся следующим образом: «Астана» станет чемпионом, «Актобе» достанется второе место, «Тобол» финиширует бронзовым медалистом. Хотя мне хочется, чтобы было немного не так, но в это мало верится.

Дидар Кадыров, комментатор телеканала Qazsport:

– Все на своих местах. «Актобе», «Астана» и «Тобол» в таком порядке и докатятся до финиша. Не хочу говорить о политических играх, так как если учитывать этот фактор, все быстро может поменяться. Но по игровым аспектам ресурса «Актобе» должно хватить для чемпионства. Даже без Видемона они должны разбираться с кризисными «Тураном» и «Ордабасы», с которым, правда, столь же легко, как «Астане», не будет. Немотивированный и обновленный «Кайрат» может потрепать нервы, но не более того.

«Астана» будет ждать своего шанса. Считай, девять очков у них в копилке – набрали хороший ход. «Тобол» же понимает свою участь. Призы – уже хорошо, учитывая, как складывался сезон.

Как по мне, куда интереснее, кто вылетит – вот где настоящая интрига!

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