Хамзин назвал победителя боя Чимаев – Рахмонов: «Я бы поставил на Шавката»

Один из сильнейших полусредневесов России, идущий на серии из пяти побед в лиге RCC Ильяс Хамзин назвал победителя в потенциальном бое Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева, с которыми он вместе тренировался на сборах в Тайланде:

«Шавкат в ударке посильнее. В борьбе он тоже не новичок. Если у них будет потенциальный бой, я бы поставил на Шавката. Мне с Шавкатом было стоять тяжелее, чем с Хамзатом»

Чимаев в сентябре выиграл удушающим приемом у Кевина Холланда, Рахмонов в июне финишировал Нила Магни.

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