Хамзин назвал победителя боя Чимаев – Рахмонов: «Я бы поставил на Шавката»
Один из сильнейших полусредневесов России, идущий на серии из пяти побед в лиге RCC Ильяс Хамзин назвал победителя в потенциальном бое Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева, с которыми он вместе тренировался на сборах в Тайланде:
«Шавкат в ударке посильнее. В борьбе он тоже не новичок. Если у них будет потенциальный бой, я бы поставил на Шавката. Мне с Шавкатом было стоять тяжелее, чем с Хамзатом»
Чимаев в сентябре выиграл удушающим приемом у Кевина Холланда, Рахмонов в июне финишировал Нила Магни.
🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑
Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?
Комментарии