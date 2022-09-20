Боец UFC Фахретдинов назвал конкурентов Чимаева в лиге: «Рахмонов, Ковингтон. Других не вижу»

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов назвал двух бойцов, кто может составить конкуренцию Хамзату Чимаеву в лиге:

«Шавкат Рахмонов. Еще ему будет неудобен Колби Ковингтон. Других не вижу».

Шавкат Рахмонов продолжает ждать анонса своего следующего боя.

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