Махачев о Исмагулове: «У него хорошие навыки»

Претендент на титул UFC в легком весе Ислам Махачев в интервью UFC Russia оценил навыки Дамира «Казаха» Исмагулова:

«Исмагулова я считаю хорошим бойцом, Физиев – у него чисто как-то больше ударки, мы еще борьбу его не видели, никто еще его не тестировал там. У Исмагулова навыки хорошие, думаю, он тоже подберется близко [к вершине]. Проблем нет с этими ребятами подраться. Это же не война какая-то – вышел, подрался»

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