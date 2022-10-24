«Тараз» вырвал ничью у «Каспия» в 24-м туре КПЛ
«Тараз» и «Каспий» сыграли вничью (1:1) в 24-м туре КПЛ.
Голы: Абылайхан Жумабек (86’) – Алишер Сулей (38’)
Удаления: Виктор Дмитренко (67’)
- Дата проведения
- 24 октября, 12.00, «Орталык Тараз»
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