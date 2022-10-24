«Тараз» вырвал ничью у «Каспия» в 24-м туре КПЛ

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«Тараз» и «Каспий» сыграли вничью (1:1) в 24-м туре КПЛ.

Голы: Абылайхан Жумабек (86’) – Алишер Сулей (38’)

Удаления: Виктор Дмитренко (67’)

Тараз – Каспий 1:1 (0:0, 0:0)
Дата проведения
24 октября, 12.00, «Орталык Тараз»
Онлайн матча

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